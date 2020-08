Глюкометр Контур Плюс One

ГЛЮКОМЕТР КОНТУР ПЛЮС УАН (CONTOUR PLUS ONE)

СИСТЕМА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ





ГЛЮКОМЕТР КОНТУР ПЛЮС УАН – ВАШ ДИАБЕТ В НОВОМ СВЕТЕ!





1. Описание товара

Контур Плюс Уан (Contour Plus One) – инновационный глюкометр последнего поколения, который позволяет увидеть Ваш диабет в новом свете.

Высокая точность измерений - точность прибора соответствует требованиям нового международного стандарта ISO 15197:2013*

"Умная ПОДСВЕТКА" (smartLIGHT) - упрощает интерпретацию результатов с первого взгляда. Поможет избежать ошибок при определении, находится ли уровень глюкозы в пределах, выше или ниже целевого диапазона

Технология "Второй шанс" - возможность в течение 60 секунд дополнительно нанести кровь на тест-полоску в случае ее недозаполнения

Беспроводная передача данных через Bluetooth в мобильное Приложение Контур Диабитис (CONTOUR DIABETES), установленное на смартфоне. Приложение автоматически представляет результаты измерений уровня глюкозы в простом и удобном для просмотра виде

Возможность добавлять дополнительную информацию к показаниям глюкозы крови в Приложении Контур Диабитис (CONTOUR DIABETES) - еда, физическая нагрузка, лекарственные препараты, примечания или фотографии и анализировать полную картину самоконтроля с врачом на приеме

Легко читаемый дисплей с ночной подсветкой

Память позволяет сохранить 800 последних результатов измерений (это более чем 6 месяцев записей при средней частоте измерений 4 раза в день). При хранении данных в облаке возможно сохранять неограниченное количество показаний

Стильный эргономичный дизайн прибора

Возможность через Приложение подготовить и отправить детализированный отчет врачу

Безопасная учетная запись в облаке позволяет синхронизировать показания с нескольких глюкометров Контур Плюс Уан для одного пользователя

Система использует тест-полоски Контур Плюс ( Contour Plus)







ФУНКЦИИ ГЛЮКОМЕТРА КОНТУР ПЛЮС УАН:

I. Обеспечивающие высокую точность измерений:

В приборе используется Мультиимпульсная технология, которая сканирует каплю крови несколько раз и выдает более точный результат Прибор надежно работает в широких климатических условиях:

диапазон температур 5°C - 45°

влажность 10 – 93% отн. влажности

высота над уровнем моря – до 6300 м.

В тест-полоске используется современный фермент ФАД-ГДГ, который практически не имеет взаимодействия с лекарствами, что обеспечивает точные измерения при приеме, например, парацетамола, аскорбиновой кислоты/витамина С

Глюкометр выполняет автоматическую коррекцию результатов измерений при гематокрите от 0 до 70% - это позволяет получать высокую точность при широком диапазоне гематокрита, который может быть понижен или повышен в результате различных заболеваний

Принцип измерения - элетрохимический

II Обеспечивающие удобство использования:

В приборе используется "Умная ПОДСВЕТКА" (smartLIGHT) - упрощает интерпретацию результатов с первого взгляда. Поможет избежать ошибок при определении, находится ли уровень глюкозы в пределах, выше или ниже целевого диапазона. Зеленаяподсветка – результат в пределах целевого диапазона ,Красная -ниже целевого диапазона, Желтая – выше целевого диапазона Прибор обладает технологией нанесения образца крови «Второй шанс», которая позволяет дополнительно нанести кровь в течение 60 секунд на ту же тест-полоску в случае, еслипервого образца крови было недостаточно - не нужно тратить новую тест-полоску. Технология "Второй шанс" экономит время и деньги. В приборе используется технология "Без кодирования". Данная технология позволяют прибору каждый раз, когда вставляется тест-полоска, кодироваться автоматически, тем самым устраняется необходимость ручного ввода кода - возможного источника ошибок. Не нужно тратить время на ввод кода или кодового чипа/полоски Памятьпозволяет сохранить 800 последних результатов измерений (это более чем 6 месяцев записей при средней частоте измерений 4 раза в день). При хранении данных в облаке возможно сохранять неограниченное количество показаний Возможность добавлятьметки «До еды» и «После еды» к результатам измерений глюкозы крови Маленький размер капли крови – всего 0,6 мкл, функциядетекции «недозаполнения» Практически безболезненный прокол с регулируемой глубиной с помощью прокалывателя MicroletNext (Микролет Некст). Неглубокий прокол быстрее заживает. Это обеспечивает минимальную травматизацию при частых измерениях Время измерения всего 5 секунд Технология «капиллярного забора» крови тест-полоской - тест-полоска сама всасывает небольшое количество крови Возможность взятия крови из альтернативных мест (ладонь, плечо) Возможность использования капиллярной или венозной крови Срок годности тест-полосок (указан на упаковке) не зависит от момента открытия флакона с тест-полосками Автоматическая маркировказначений, полученных при измерениях, проведенных с контрольным раствором - эти значения также исключены из расчета средних показателей Широкий диапазон измерений 0.6 - 33.3 ммоль/л Использование универсальных батареек: двебатарейки на 3 B в форме монеты, 225мАч (DL2032 илиCR2032), рассчитано примерно на 1000 измерений (1 год при средней интенсивности использования по 3 измерения в день) Стильный эргономичный дизайн и небольшой размер -97 x 28 x 14,9 мм (длина х ширина х высота) Легкий – вес всего 36 г Бессрочная гарантия от производителя









ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

Автоматическое отображение результатов измерений, полученных на синхронизированном глюкометре Контур Плюс Уан Возможность добавить и сохранить примечания, например съеденные блюда, Хлебные Единицы

лекарства

физическую активность Индивидуальные настройки целевого диапазона, критически низких/высоких значений Сравнение результатов измерений с целевыми значениями Уведомление о тенденциях уровня глюкозы крови – например, повышении глюкозы крови в обеденное время, анализ причин тенденций, напоминания для улучшения тенденций, отслеживание коррекции тенденций. Быстрые полезные подсказки, помогающие проводить эффективный самоконтроль

Напоминания об измерении, приеме лекарств, планы напоминаний об измерениях при различных обстоятельствах. Построение различных типов диаграмм для визуализации результатов измерений за один день или другой период времени

Возможность поделиться отчетами с врачом или близкими Просмотр и анализ результатов измерений препрандиальной и постпрандиальной гликемии в формате суточной диаграммы Возможность персонализированных настроек





2. Состав:

Глюкометр

Устроиство для прокалывания пальца Microlet Next ( Микролет Некст)

5 стерильных ланцетов Микролет

Чехол

Дневник самоконтроля

Руководство пользователя

Краткое справочное руководство

Регистрационная карточка





Особые условия

Необходимо помнить, что с Глюкометром Контур Плюс Уан используются только тест-полоски Конутр Плюс

Тест-полоски Контур Плюс не входят в набор с Глюкометром Контур Плюс Уан и приобретаются отдельно.





* Freckmann G.et all. User Performance Evaluation of Four Blood Glucose Monitoring Systems Applying ISO 15197:2013 Accuracy Criteria and calculation of Insulin Dosing Errors. Diabetes Ther. 2018 Apr;9(2):683-697

РУ №ФСЗ 2008/02237 от 18.12.2018 г.





ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С РУКОВОДСТВОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Скачать руководство пользователя