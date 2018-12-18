Глюкометр Контур Плюс One

Глюкометр выполняет автоматическую коррекцию результатов измерений при гематокрите от 0 до 70% - это позволяет получать высокую точность при широком диапазоне гематокрита, который может быть понижен или повышен в результате различных заболеваний

В тест-полоске используется современный фермент ФАД-ГДГ, который практически не имеет взаимодействия с лекарствами, что обеспечивает точные измерения при приеме, например, парацетамола, аскорбиновой кислоты/витамина С

В приборе используется Мультиимпульсная технология, которая сканирует каплю крови несколько раз и выдает более точный результат

В приборе используется "Умная ПОДСВЕТКА" (smartLIGHT) - упрощает интерпретацию результатов с первого взгляда. Поможет избежать ошибок при определении, находится ли уровень глюкозы в пределах, выше или ниже целевого диапазона. Зеленаяподсветка – результат в пределах целевого диапазона ,Красная -ниже целевого диапазона, Желтая – выше целевого диапазона

Прибор обладает технологией нанесения образца крови «Второй шанс», которая позволяет дополнительно нанести кровь в течение 60 секунд на ту же тест-полоску в случае, еслипервого образца крови было недостаточно - не нужно тратить новую тест-полоску. Технология "Второй шанс" экономит время и деньги.

В приборе используется технология "Без кодирования". Данная технология позволяют прибору каждый раз, когда вставляется тест-полоска, кодироваться автоматически, тем самым устраняется необходимость ручного ввода кода - возможного источника ошибок. Не нужно тратить время на ввод кода или кодового чипа/полоски

Памятьпозволяет сохранить 800 последних результатов измерений (это более чем 6 месяцев записей при средней частоте измерений 4 раза в день). При хранении данных в облаке возможно сохранять неограниченное количество показаний

Возможность добавлятьметки «До еды» и «После еды» к результатам измерений глюкозы крови

Маленький размер капли крови – всего 0,6 мкл, функциядетекции «недозаполнения»

Практически безболезненный прокол с регулируемой глубиной с помощью прокалывателя MicroletNext (Микролет Некст). Неглубокий прокол быстрее заживает. Это обеспечивает минимальную травматизацию при частых измерениях

Время измерения всего 5 секунд

Технология «капиллярного забора» крови тест-полоской - тест-полоска сама всасывает небольшое количество крови

Возможность взятия крови из альтернативных мест (ладонь, плечо)

Возможность использования капиллярной или венозной крови

Срок годности тест-полосок (указан на упаковке) не зависит от момента открытия флакона с тест-полосками

Автоматическая маркировказначений, полученных при измерениях, проведенных с контрольным раствором - эти значения также исключены из расчета средних показателей

Широкий диапазон измерений 0.6 - 33.3 ммоль/л

Использование универсальных батареек: двебатарейки на 3 B в форме монеты, 225мАч (DL2032 илиCR2032), рассчитано примерно на 1000 измерений (1 год при средней интенсивности использования по 3 измерения в день)

Стильный эргономичный дизайн и небольшой размер -97 x 28 x 14,9 мм (длина х ширина х высота)

Легкий – вес всего 36 г